Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in, kendisi hakkında ortaya attığı 'FETÖ Arınç'ı Başbakan yapacaktı' iddiasına canlı yayına telefonla bağlanarak cevap verdi.

"BU SÖZLER SENARYODAN İBARETTİR"

TGRT Haber'e telefonla bağlanan Arınç'ın açıklamaları şöyle:

"Böyle bir itham hiçbir zaman gerçeğe ulaşamaz. Çünkü yarın bir gün başkası da böyle bir iddiada bulunabilir. Biz bunlara itibar edebilir miyiz? Sabahattin Önkibar da bir liste yayınladı. Darbe gerçekleşseydi şunlar şunlar bakan olacaktı dedi. Bunlar ciddiye alınmadı mı? Yarın bir uyuşturucu kaçakçısı yakalansa ben bunları Merkel’den aldım dese inanacak mıyız? Sadece senaryodan ibaret olan bu sözler. Yalandır, iftiradır. Hüseyin Gülerce’nin diyeceklerini merakla bekliyorum."

Bülent Arınç Melih Gökçek'e cevap verdi VİDEO

"BU İDDİA DEĞİLDİR, İDDİA CİDDİ OLUR"

"Bu iddia değildir, iddia ciddi olur. 2015 Mart ayında, bana ve aile bireylerine çok çirkin biçimde saldırmasına Bakanlar Kurulu sonrası ağır cevap vermiştim. O günden bu yana karşılaşmadım. Karşılaşmamak için gayret gösterdim. Muhatap almamak için konuşmadım. Ta ki dün akşam sizin programınızda söylediklerine kadar.

"SÖYLENENİN HİÇBİR DELİLİ YOKTUR"

Referanduma çok yaklaştığımız şu günlerde beni hedef alarak iftiranın daniskasını yaptı. Hadise şudur: Bunu kesinlikle hiçbir delili yoktur. Hüseyin Gülerce’yi delil olarak gösteriyor. Hüseyin Gülerce buna cevap vermelidir."