Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Bülent Arınç, Best FM'de Ufuk Karcı'nın gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Parti kurma gibi bir çalışmasının olmadığını söyleyen Bülent Arınç, kendisini çok iyi bir AK Partili olarak gördüğünü belirtti.

"BİZ ARTIK ŞERBETLİYİZ"

Siyaseten tecrübeli bir isim olduğuna işaret eden Arınç, "Ben 4 tane partisi kapatılmış bir insanım. Biz artık şerbetliyiz." dedi.

"BİZİ TAHRİK EDENLER VAR, PARTİ KURMAYACAĞIZ"

Bülent Arınç, şunları söyledi; "Parti kurma gibi bir çalışmam yok. Kendimi şu an çok iyi bir AK Partili olarak görüyorum. Bizi tahrik edenler var, parti kurmayacağız. Bizi baskı altında tutmaya çalışanlar var. Onlar da şimdi birbirine düştü. Ben 4 tane partisi kapatılmış bir insanım. Biz artık şerbetliyiz. "