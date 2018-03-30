1 Bülent Arınç Twitter'daki +18 paylaşımı yargıya taşıyor Twitter hesabından cinsel içerikli videolar paylaşılan Arınç, olaya hemen müdahale ettiklerini konunun takipçisi olduklarını söyledi.

2 2. Abdülhamid hayratı 'Hamidiye Çeşmesi' yeniden yapılacak Samsun'da Sultan 2. Abdülhamid Han tarafından 1892 yılında yaptırılan çeşitli nedenlerle günümüze ulaşamayan Hamidiye Çeşmesi restore edilecek.

3 CHP'den Fransa'ya: Haddini bil CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, “Fransa’ya ‘Haddini bil’ diyoruz. Senin Suriye’de yapabileceğin bir şey yok. Biz bölgenin silahlardan arındırılmasını istiyoruz“ dedi.

4 Kahve ürünlerine kanser uyarısı zorunluluğu getirdi California'da mahkeme, aralarında ünlü kahve zinciri Starbucks'ın da bulunduğu 90 kahve şirketine açılan davada ürünlere "kansere yol açabilir" uyarısı koyması gerektiğine hükmetti.

5 Ortaylı'dan umumi tuvalet çıkışı Ünlü tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nda tuvalet arayan turistlere, "Topkapı tuvalethane değil. Bin 500 yıldır Ayasofya umumi tuvalethane değil." dedi.

6 Okuma yazma azmiyle örnek oluyorlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa başvuran Mehmetile Gülber Ateş çiftinin okuma azmi herkese örnek oluyor.