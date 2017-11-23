AK Parti kurucuları arasında yer alan Bülent Arınç, 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminden sonra siyasetten uzak kalmıştı.

Son dönemlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı karelere girmeye başlayan Arınç, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

"SİLAHLI BİR ÖRGÜT OLABİLECEĞİNİ..."

"Bülent Arınç, 15 Temmuz'a giden bu süreçte, bu yapının güçlenmesini cesaretlendirecek bir takım açıklamalar yapmış olabilir mi?" sorusunua yanıt veren Arınç, FETÖ'nün silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmediğini ifade etti.

Bülent Arınç, "Cemaat, camia, Fetullahçılar diye bilinen bu örgütün, silahlı bir örgüt olabileceğini düşünmemiştim." diye konuştu.

Bülent Arınç'a FETÖ sorusu VİDEO

SİYASETE DÖNECEK Mİ

Arınç, aktif siyasete dönüp dönmeyeceğinin sorulması üzerine kendisinin AK Parti'nin kurucuları arasında olduğunu hatırlattı.