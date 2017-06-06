Bülent Arınç'ın damadı: Kayınpederim tavsiye etti

Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter, FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYINPEDERİM TAVSİYE ETTİ

Hürriyet'in haberine göre, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Yeter, hakimlik sorgusunda şunları söyledi: "Bir dönem üyesi olduğum Uluslararası Sağlık Federasyonu (USAF) Başkanlığını yaptım. Bu derneğin içerisinde Fetullah Gülen cemaatine yakın kişiler bulunmaktaydı. Bana başkanlık teklifi geldiğinde kayınpederim eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ile konuştum. Bana böyle bir sivil toplum örgütünün başında bulunmamın faydalı olacağını söyledi. Ben de bu duygularla bu görevi kabul ettim.

SÜNNET DÜĞÜNÜ PARASI YATIRDIM

Benim yaklaşık 10 yıl süreyle Banka Asya'da aktif hesabım mevcuttu. Yatırımlarını bu banka üzerinde değerlendiriyordum. 2014 Haziran ayında çocuğumu sünnet ettirdim. Buradan gelen paraları, 2015 yılı içerisinde Banka Asya'ya yatırdım. Evimde polisler tarafından ele geçirilen, CD ve kitapların yasak olduğunu bilmiyordum. Bu kitaplar Zaman Gazetesi'nin hediyesi olarak verilmiştir. Aleyhimde beyanda bulunan Bayram Bozkurt isimli kişiyi hiç tanımıyorum. FETÖ'nün mahrem sınıfının abiliğini yaptığını kabul etmiyorum. FETÖ üyesi değilim. Suçsuzum."