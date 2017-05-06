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Bülent Arınç'ın eski ortağı FETÖ'den tutuklandı

Bülent Arınç'ın eski ortağının FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

06.05.2017 - 16:30
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Bülent Arınç'ın eski ortağı FETÖ'den tutuklandı

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda geçen 25 Nisan'da, Manisa merkezli Ankara ve İzmir'de, FETÖ/PDY'nin avukat yapılanmasına yönelik yürütülen operasyonlarda, eski Meclis Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın eski ortağı B.Y.'nin de aralarında bulunduğu toplam 13 avukat gözaltına alındı.

Manisa Emniyeti Terörle Şube Müdürlüğü’nde sorgusu tamamlanan avukatlar dün akşam adliyeye sevk edildi.

7 AVUKAT TUTUKLANDI

Şüphelilerden B.Y.’nin aralarında yer aldığı 7 avukat tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bülent Arınç, FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan kişinin daha önce kendisiyle çalıştığını doğrulamıştı.

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