Bülent Arınç'ın eski ortağı FETÖ'den tutuklandı

1 Yıldırım düşmesi sonucu yaralanan asker şehit oldu Şırnak'ta yıldırım düşmesi sonucu yaralanan Piyade Er Ümit Çelik, tedavi gördüğü GATA'da yaşamını yitirdi.

2 Selanik'te FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunda görev yapan FETÖ'cü oldukları iddia edilen Türk diplomat çift, ülkeden kaçarak izlerini kaybettirdi.

3 Başbakan’a fahri doktora unvanı verildi Başbakan Yıldırım, Komrat Devlet Üniversitesi tarafından kendisine takdim edilen fahri doktora unvanı dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

4 Vildan Atasever'den estetik sorusuna cevap Estetik yaptırmadığını söyleyen Vildan Atasever, gazetecilere "Bakın kaşlarıma, dudağıma, sizce var mı?” dedi.

5 Pamukkale baharı rengarenk yaşıyor UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Pamukkale baharın gelmesiyle beyaz travertenlerin çevresinde rengarenk çiçeklerle süslendi.

6 CHP'de kazan kaynıyor Emine Ülker Tarhan ve Şafak Pavey gibi öne çıkarılan isimler kaybedenler kulübüne katıldı. Şimdi de Selin Sayek Böke öne çıktı.