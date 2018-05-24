Bülent Arınç sahalara iniyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. Bölge 11. sıradan 24 Haziran seçimi için yarışa girdi.

BİRLİKTE ÇALIŞACAKLAR

Bir önceki seçime göre vekil olarak Meclis'e girmesi sürpriz olmayacak olan Arınç, babasıyla birlikte sahalarda olacağını söyledi.

"BABAMIN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANACAĞIM"

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre Arınç'ın oğlu, adaylığı hakkında şu değerlendirmeyi yaptı: “Babam uzun yıllardır siyasetin içinde. Siyasetçi kişiliğinin yanında önemli bir devlet adamı olarak da ön plana çıkıyor. Tecrübelerinden faydalanacağım, ondan tüyolar alacağım. Babamla birlikte sahalarda olacağız.

"KATKI SUNACAĞIM ALAN ENERJİ VE DIŞ İLİŞKİLER"

Uzmanlaştığım enerji ve dış ilişkiler bağlamında çalışmayı ve katkı sunmayı amaçlıyorum. Adaylığımla ilgili eleştiriler geldi, bunları doğal karşılıyorum. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem de yakın çevresiyle geçmişten gelen bir kader birlikteliğimiz var. Her zaman göreve hazır olduğumuzu biliyorlardı.

Sayın Cumhurbaşkanımız şahsımı milletvekili adayı göstererek onurlandırdı. Bana düşen görev, bu teveccühe layık olmak için çok çalışmaktır.”