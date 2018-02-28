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Bülent Arınç'ın sildiği gülücüklü tweet

Davasından vazgeçmediğini ifade eden Bülent Arınç, paylaşımının sonuna eklediği gülücük ifadesini kaldırıp yeniden tweet attı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 15:01..
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Eski Başbakan Necmettin Erbakan için düzenlenen anma törenine katılan Bülent Arınç'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aralarındaki buzların eridiği yönünde haberler çıktı.

"DAVAMIZIN PEŞİNDE, PARTİMİZDEYİZ"

"İçeride de mi ittifak" notuyla paylaşılan tweet'i alıntı yapan Bülent Arınç,"Biz aslında hep olduğumuz yerdeyiz. Davamızın peşinde, partimizdeyiz. Bunun anlaşılıyor olması güzel." ifadelerini kullandı ve sonuna gülücük ekledi.

SİLİP YENİDEN PAYLAŞTI

Arınç, bu paylaşımında kullandığı gülücük ifadesini kaldırarak aynı ifadelerle yeni bir tweet attı.

ÖNCESİ

Bülent Arınç'ın sildiği gülücüklü tweet

SONRASI

Bülent Arınç'ın sildiği gülücüklü tweet

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