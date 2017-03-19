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Bülent Arınç'tan açıklama
Bülent Arınç, kendisiyle ilgili "Arınç'ı başbakan yapacaklardı" iddiasıyla başlayan tartışmaya cevap vermeyi sürdürüyor.
19.03.2017 - 15:55
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