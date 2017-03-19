Bülent Arınç'tan açıklama

Şenol Güneş tarafından takımdan gönderilen Olcay Şahan, kendisini ikna ettiği için Ersun Yanal'a teşekkür etti.

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İsrail'den Suriye'ye sert tehdit: Yerle bir ederiz

Liberman, savaş uçaklarının bir daha taciz edilmesi durumunda, Suriye'yi, tüm hava savunma bataryalarını yerle bir etmekle tehdit etti.