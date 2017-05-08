Bülent Arınç'tan açıklama: Kayseri'ye neden gitmedim

Arınç, Twitter hesabından, "11. Cumhurbaşkanımız Sn. @cbabdullahgul'ün muhterem babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını teessürle öğrendim. Merhum Ahmet Hamdi Gül'e Allah'tan rahmet; başta Sn. @cbabdullahgul olmak üzere, tüm ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" yazdı.

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MANİSA'DAYIM, ARABAM YOK

Ancak bugün cenazeye katılmayan Arınç'a neden gitmediği soruldu. Bülent Arınç, Kayseri'ye gitmeme nedeniyle ilgili olarak "Manisa'dayım. Buradan Kayseri'ye gitmek, öğle namazına yetişmek kolay değildi. Gidemedim. Altımda arabam yok. Allah rahmet eylesin, makamı cennet olsun" dedi.

Hürriyet'in, "Makam aracınız yok mu" sorusuna ise Arınç, "Makam aracımı Ankara'da bırakmıştım. Manisa'ya uçakla geldim. Burada başka programlarım da vardı" yanıtını verdi.