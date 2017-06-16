taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.193
USD
3,5032
EURO
3,9232
ALTIN
141,26
PETR
47,1800

Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması

Arınç, Berberoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili "Bu kararın her halükarda istinaf yoluyla incelenmesine ihtiyaç vardır" dedi.

16.06.2017 - 21:25
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması

Eski TBMM Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

"KARAR BÜYÜK BİR İNFİAL DOĞURDU"

Arınç, "Verilmiş olanın cezanın ve özellikle tutuklamanın büyük bir infial doğurduğunun farkındayım. Buna yönelik tepkileri de doğal karşılıyorum. Ancak Anayasa'mızın 138. maddesine devlet katındakiler dahil, tüm vatandaşların özenle riayet etmesi gerekir. Ve yargı ne kadar güven kaybetmiş olursa olsun, güvenmeye mecburuz" dedi.

Arınç'ın açıklamasının tam metni;

Bülent Arınç'tan Berberoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir
Pentagon'dan Bağdadi açıklaması
Rusya'nın "DEAŞ lideri El Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz" açıklamasına Pentagon'dan cevap geldi.
CHP'li Elif Doğan Türkmen adalet yürüyüşünde
Milyonluk telefon faturasını devlete ödeten CHP'li Elif Doğan Türkmen, Enis Berberoğlu yürüyüşüne destek verdi.
Aziz Sancar'dan evrim yorumu
Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, evrim tartışmalarının enerjileri boşa harcadığını söyledi.
Ömer Faruk Kavurmacı'ya tutuklama kararı
FETÖ soruşturması kapsamında hazırlanan TUSKON iddianamesi kabul edildi. Kadir Topbaş'ın damadı Kavurmacı, görüldüğü yerde tutuklanacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

CHP'liler hipodrom yakınında uykuya geçti

526
Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

Adalet Yürüyüşü'nde mola veren Mahmut Tanal

296
Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

Ahmet Hakan'dan Can Dündar'a yurda dön çağrısı

136
Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

Kılıçdaroğlu ile ilgili sosyal medyada dönen geyikler

178
Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

Ukrayna üzerinden AB'ye girmek isteyen 5 Türk yakalandı

122
İran'da Kadir Gecesi

İran'da Kadir Gecesi

69
ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

ABD'de Türk korumaların olduğu Wanted pankartları asıldı

194
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM