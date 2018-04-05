Bülent Ersoy: Beynim 20 yaşındaki bir kişi kadar sağlıklı

Geçtiğimiz gün rahatsızlandığı için hastaneye kaldırılan Bülent Ersoy, bir televizyon programında sağlık durumuyla ilgili konuştu.

"DOKTOR BEYNİMİ KISKANDI"

Hakkında çıkan haberlerle ilgili Ersoy, "Ahkam kestiler. Hastane boşaltıldı, yarım saat onu konuştular. Siz evvel geçmiş olsun demeyi öğrenin bir hastaya. Hastanede hiç kimse yerinden edilmedi. Orası VIP bir bölümdür. Ben VIP bölümde kaldım. Check up yaptırdım. Damarlar, beyin her şey tam. Her yerim Allah’a şükür sapa sağlam. Beynimin röntgeni çekildi. Tomografiye girdim. Sayın profesör dedi ki, ‘Sizi kıskandım.’ Niye dedim. Dedi ki, ’20 yaşındaki, sağlam beyinli bir kişinin beyni var sizde. Hasar görmemiş’ dedi. Eee dedim, görseydi zaten şaşırırdım çünkü TRT repertuarında 52 bin eser vardır. O 52 bin eseri de ezbere okuyamazdım. Onun için Allah’a şükürler olsun. Herkese teşekkür ediyorum" dedi.