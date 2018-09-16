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Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlatıldı

Tehdit suçlamasıyla kendisini dava eden Lerzan Mutlu'nun avukatına ödemesi gereken 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödemeyen Bülent Ersoy, icralık oldu.

Haber Merkezi | 16.09.2018 - 13:42..
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Bülent Ersoy, bir basın açıklamasında Lerzan Mutlu hakkında, “Sen kime sesini yükseltiyorsun. Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım.” demişti.

Bu açıklama sonrasında Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında suç duyurusunda bulunarak, “tehdit” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Bülent Ersoy’un farklı bir röportajında da Lerzan Mutlu’ya “Ben sesimle döverim, bilgimle gömerim.” diyerek yine tehdit ettiği iddia edilmişti.

Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlatıldı

Bülent Ersoy, 5 ay önce “tehdit” suçundan 30 gün adli para cezasına çarptırılmıştı. Cezada indirime giren mahkeme, Bülent Ersoy’un günlüğü 50 liradan 18 gün karşılığı 900 lira para cezası ödemesine karar vermişti.

Ayrıca Lerzan Mutlu’nun avukatı Hızır Barbaros Bursalığolu’nun 2 bin 180 liralık vekâlet ücretini de Ersoy’un ödemesine karar verdi.

Bülent Ersoy’un, Avukat Hızır Barbaros Bursalıoğlu’nun 2 bin 180 liralık vekalet ücretini ödememesi üzerine İstanbul Anadolu 9. İcra Müdürlüğü’ne “alacaklı” olarak başvuruda bulunan Lerzan Mutlu, Bülent Ersoy hakkında icra takibi başlattı.

"YASAL TAKİP BAŞLATILMIŞTIR"

Avukat Hızır Barbaros Bursalıoğlu, “İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi 3 Nisan 2018 tarihli kararında Lerzan Mutlu’nun avukatlık asgari ücret tarifesi gereğince kabul ve takdir edilen 2 bin 180 liralık vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılana verilmesine hükmetmiştir. Karar kesinleşmesine rağmen bugüne kadar hükmedilen ücret ödenmediğinden Bülent Ersoy aleyhine yasal takip başlatılmıştır.” dedi.

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