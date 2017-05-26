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Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Yeni programının çekimleri için Hindistan'da bulunan Bülent Ersoy'u yılan soktu.

26.05.2017 - 13:57
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Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim' isimli program için Hindistan'da bulunuyordu.

46 derece sıcaklıkta çekimler sırasında yorgun düşen Bülent Ersoy dinlenmek için çimenleri tercih etti.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

ÇİMENLERDE YILAN SOKTU

Ünlü şarkıcı bu sırada yılanın saldırısına uğrarken, çığlıklarıyla çalışanlar yardıma koştu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

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