Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy 'Dünya Güzellerim' isimli program için Hindistan'da bulunuyordu.
46 derece sıcaklıkta çekimler sırasında yorgun düşen Bülent Ersoy dinlenmek için çimenleri tercih etti.
ÇİMENLERDE YILAN SOKTU
Ünlü şarkıcı bu sırada yılanın saldırısına uğrarken, çığlıklarıyla çalışanlar yardıma koştu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayıp öldürdü. Sol bacağında şişkinlik, kızarıklık oluşan Bülent Ersoy, set doktorunun yaptığı ilk müdahalenin ardından, vakit kaybetmeden hastaneye kaldırıldı.