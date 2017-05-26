Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Hakkari'de bu sabah 04.00 sıralarında şehit düşen uzman çavuş Gökhan Peker’in Yozgat’taki baba ocağına acı haber ulaştı.

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Şırnak'ta PKK'ya karşı operasyonlar sürüyor

PKK kurulduğundan bugüne yapılan en uzun operasyonda birçok mühimmat ele geçirildi.