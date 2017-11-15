Bülent Ersoy ile Lerzan Mutlu arasında gerilim artıyor

Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Oya Aydoğan'ı hastanede tedavi gördüğü sıralarda ziyaret eden ünlü sanatçı Bülent Ersoy hastane çıkışı yaptığı basın açıklamasında Lerzan Mutlu için "Dua etsin kafam dolu. Adamın canlı yayınını basarım" ifadelerini kullanmıştı.

6 AYDAN 2 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Lerzan Mutlu, avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu. Savcılık Ersoy hakkında "tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.

UZLAŞMAK İSTEMİYOR

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Mahkeme tarafları Uzlaştırma Bürosu'na yönlendirdi ancak Mutlu uzlaşma teklif formunu bile imzalamadı. Ersoy ise Mutlu'nun uzlaşmaması nedeniyle teklifi cevapsız bıraktı. Mahkemeye, görüşmelere geçilemediği bildirildi.