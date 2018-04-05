Bülent Ersoy'dan kat kapatma tepkisi

Bülent Ersoy, bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayetleri ile gittiği hastanede idrar yolları iltihabı teşhisi konularak tedavi altına alınmıştı.

Tedavisinin ardından iyileşerek jüri koltuğuna geri dönen Diva, hakkında çıkan haberler ile ilgili açıklama yaptı.

"İSTERSEM HASTANEYİ SATIN ALIRIM"

Ünlü sanatçı, “Tek böbreğim var ve sağ böbreğimde de taş var, idrar yolu enfeksiyonu oldum ve biraz tansiyonum yükselmişti, onun için yattım. Büyük bir ukalalıkla 'Bülent Ersoy hastanenin 10. katını kapatmış' şeklinde konuştular. Öncelikle hastane on katlı değil dokuz katlı, ayrıca benim böyle saçma sapan şeylere ihtiyacım yok, istersem hastaneyi satın alırım, o da benim sorunum.

"BUTİK BİR HASTANE"

Böyle bir şey olamaz, o kat benim şahsıma boşaltılmadı, zaten hastane butik bir hastane ve vip müşterileri orada o şekilde ağırlıyorlar. Bir oda var, salonu var,misafir ağırlama yeri var. Kimse yerinden edilmedi, orada hasta yoktu, olsa idi dolu olurdu. Bunu söyleyenler öncelikle geçmiş olsun demeyi öğrensin.” dedi.