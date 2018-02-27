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Bülent Ersoy kürk sözünden döndü

Diva Bülent Ersoy, artık kürk giymeyeceğine dair söz vermişti.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 07:59..
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Bülent Ersoy kürk sözünden döndü

Geçtiğimiz aylarda artık kürk giymekten vazgeçtiğini açıklayan Bülent Ersoy, bu kararından döndüğünü duyurdu.

"HERKES GİYİYOR"

Ersoy, “Ben kürk giymemeye söz verdim ama medyada görüyorum ki herkes şakır şakır giyiyor. Herkesin giymesi beni bağlamıyor tabii ama ciğerlerimi üşütmemem lazım, yeniden giyme nedenlerimin en önemlisi o. Ayrıca kanun koyucular, hayvanlara yapılan eziyetin kabahatler kanunundan çıkarılıp ceza kanununa girmesi konusuna duyarsız kaldı. Tek bir cümleyle zulme karşı gelebilirlerdi. Görüyorum ki bu kanun çıkarılmıyor, çıkarılacağından da ümitli değilim.

"KÜRK GİYMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Kediyi tekmeleyen asker beyi gördük, belediyelerin sokak hayvanlarına yaptıklarını gördük. Hayvan beslemiyorum ama insanım, insan olarak üzüntü duyuyorum. Ben de hayvanlar için bu kanun çıkarılıncaya kadar kürk giyeceğim!” dedi.

Bülent Ersoy kürk sözünden döndü

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