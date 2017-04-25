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Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu tehditten hakim karşısında

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik 'Ben adamın canlı yayınını basarım' sözü nedeniyle yargılanan Bülent Ersoy, hakim karşısına çıktı.

25.04.2017 - 16:10
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İstanbul 36. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "Tehdit" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan sanık Bülent Ersoy avukatlarıyla katıldı. Şikayetçi Lerzan Mutlu ise duruşmaya katılmadı.

''DOĞUM TARİHİNİ ATLA''

Kimlik tespiti sırasında Bülent Ersoy, hakimin doğum tarihini okuması üzerine "Doğum tarihini atla, orayı söyleme. Yaşım ortaya çıkıyor" demesi duruşma salonunda gülüşmelere neden oldu.

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu tehditten hakim karşısında

"BUGÜNE KADAR KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"

Bülent Ersoy savunmasında, Oya Aydoğan'ın çok yakın arkadaşı olduğunu belirterek "Oya Aydoğan'ın rahatsızlandığını öğrenince hastaneye gittim. Oya ile Lerzan bir münakaşa yaşamışlardı. Lerzan'ın, Oya'ya 'sinsi' dediğini öğrendim. Daha sonra bunu kendisi kabul etmedi. Gazeteciler de hastanede bana mikrofon uzatınca 'Orayı basarım' dedim. Herhangi bir tehdit kastım yoktur. Kaldı ki basmak gibi bir icraatım da olmamıştır. Bu söylem nedeniyle şikayetçinin korktuğunu düşünmüyorum" dedi.

Bülent Ersoy, Lerzan Mutlu'yu tehditten hakim karşısında

"KUCAĞIMDA ÇEKİLMİŞ RESMİ VAR''

Lerzan Mutlu'nun iki ay daha programına devam ettiğini de belirten Bülent Ersoy, "Ben bu güne kadar kimi tehdit etmişim? Kime saldırganlık yapmışım? Beni oraya getirtmesin dedim. Bu söz 'doğruları söylerim' anlamında bir sözdü. Lerzan temiz kalpli bir çocuk. Beni sevdiğini bilirim. Bende onu severim. Kucağımda çekilmiş resmi var, biz nerelere geldik. Aklıselim insanlarız. Duruşmaya gelse muhakkak elimi öpecekti" diye konuştu.

"ŞİKAYETÇİYİZ"

Şikayetçi Lerzan Mutlu'nun avukatı ise müvekkiline bu olay sonrasında katil damgası vurulduğunu, iki ay işsiz kaldığını ve şikayetçi olduklarını belirtti.

UZLAŞTIRMA BÜROSU'NA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, dosyayı Uzlaştırma Bürosu'na göndererek duruşmayı erteledi. Ersoy ve Mutlu arasında uzlaşma sağlanırsa dosya kapanacak.

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