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Bülent Ersoy: Mektep gibi kadınım

Bülent Ersoy, kendisine sevgisini dile getiren hayranına "Benden öğreneceğin çok şey var" dedi.

Haber Merkezi | 30.10.2018 - 09:32..
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Türk Sanat Müziği'nin Diva'sı Bülent Ersoy, önceki gün İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı.

"İŞTE BENİM EN BÜYÜK SERVETİM"

Sahneye çıkmadan önce basın mensupların sorularını yanıtlayan Bülent Ersoy, “Bu gece içerisi yine tıklım tıklım. Şükürler olsun Rabbime. Benim en büyük servetim sevdiklerim" dedi.

Bülent Ersoy: Mektep gibi kadınım

"BENDEN ÖĞRENECEĞİNİZ ÇOK ŞEY VAR"

Gecenin açılışını 'Yaranamadım' şarkısıyla yapan Diva, “Bu gece sizler sayesinde içim kıpır kıpır, beni yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederim” sözleriyle sevenlerini selamladı. Ersoy, kendisiyle düet yapmak isteyen Arap asıllı olduğu öğrenilen hayranını kırmayıp sahne davet etti. İkili, 'Geceler' şarkısını birlikte seslendirdi. Bir hayranı, ayağa kalkarak, “Senden öğrenecek çok şeyimiz var, Allah seni başımızdan eksik etmesin, her zaman baş tacısın” diyerek, Ersoy’a olan sevgisini dile getirdi. Bülent Ersoy, hayranına sahneden seslenerek, "Tabii ki benden öğreneceğin çok şey var, mektep gibi kadınım. Teşekkür ederim bu güzel sözleriniz için" ifadelerini kullandı.

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