Bülent Ersoy: Senin yaptıklarını köpekler yemez

Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu, sanatçı Bülent Ersoy'un takılarının sahte olduğunu ima etti, ortalık karıştı. Programa bağlanan Bülent Ersoy, Gülşah Saraçoğlu'na ateş püskürdü.

İşte Bülent Ersoy'un Gülşah Saraçoğlu'na söylediği sözler: '

"KÖPEĞİN ÖNÜNE KOYSAN YEMEZ"

Tabii gerçekse diye bir ifade kullandı. Bu hanıma ben bir soruyorum acaba taş uzmanı mı kendisi? Taa kilometrelerce mesafeden taşı değerlendiriyor. Bugün taş uzmanları bile öyle hemen anlayamıyor. Öyle yorumlar falan yapmaya kalkmasın. Kaldı ki onun adı tek taştır çocuğum. Sen kim oluyorsun çocuğum?

"İLK ÖNCE KENDİ MESLEĞİNİ İYİ YAP"

Ben bir iki kere dikiş diktirmek zorunda kaldım. Ama riyasız söylüyorum elbisenin modeline ziyade içi önemlidir. Ne astarı belli ne bir şeyi belli. Sen evvela kendi mesleğinde adam ol da ondan sonra benim taşlarım üzerinde değerlendirme yap. Öyle kendini giydirmekle olmuyor. Başkalarını da giydir, elinde tutmayı bil.

"NUR YERLİTAŞ'I İÇİNE Mİ SİNDİREMEDİN"

Giyilcek gibi deği o elbiseler. Benim elbise taşıyıcılığım olmasa o diktiğin elbiseleri köpeğin önüne koysan yemez. İşte ayaklar baş olmaya çalışıyor. Kendilerini bir şey zannediyorlar. Aslında hiçbir şey değilsin.İçine sindiremedin mi Nur Yerlitaş'ın büyük imzasını.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU CEVAP VERDİ

Gülşah Saraçoğlu ise bu sözlere şöyle karşılık verdi: "5 ay önce kendisi ile çalışmayı bıraktım. Bu saldırının altında başka bir şey var. Kırgınlığım baki. Özrü ve affı yoktur."