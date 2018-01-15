Bülent Ersoy: Tektaşım mekan satın alır

Sahneye çıktığında tektaşının parmağında olmadığını gören Bülent Ersoy, ortalığı birbirine kattı.

Yardımcısına seslenen Ersoy, 'Tektaşımı takmamışım. O benim uğurum. Özel günlerde takıyorum, hemen getirin' dedi.

"YÜZÜĞÜM BU MEKANI SATIN ALIR"

Tektaşını parmağına takarken objektiflere poz veren Diva, yüzüğün değeri sorulunca 'Fiyatını hiç karıştırma. Görgüsüzlük. Bunu zaten bilenler bilir bu mekanı satın alır' diyerek son zamanlarda tektaşlarının fiyatını açıklayan Gülşen ve Demet Akalın gibi ünlülere taş attı.