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Bülent Ersoy: Türkiye'de Versace ilk ben giydim

Bülent Ersoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile 'ilklerin kadını' olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 18.09.2018 - 08:16..
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Usta sanatçı Bülent Ersoy, Instagram hesabından 20 yıl öncesine ait 'Yüzünü göremem' isimli klibinden bir parça yayınladı.

"ZAAT-I ALİLERİNİZE SUNMAK İSTEDİM"

Klipte Versace marka bir kaftan giyen Bülent Ersoy, paylaşımının altına şunu yazdı: "Dünden bugüne ..... Aziz ve Muhterem takipcilerim, bir Versace çılgınlığı yaşanıyor şu günlerin modasında ... Allah’ıma şükürler olsun ki, her zaman ve her devirde ilklere naçizane imza atmış bir kişi olarak: 20 sene önceki çekmiş olduğum bir klibimde ki giymiş olduğum Versace robdöşambr’ımla olan görüntümü zaat-ı alilerinize sunmak istedi yüreğim . Sayın Tarkan beyefendinin “Ümit hırsızı” adlı muhteşem eserine çekeceğim yeni klibimde de yine Versace giyeceğim kısmetse .Saygılarımla efendim"

Bülent Ersoy: Türkiye'de Versace ilk ben giydim

Bülent Ersoy: Türkiye'de Versace ilk ben giydim

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