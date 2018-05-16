taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.540
USD
4,4507
EURO
5,2652
ALTIN
185,13
PETR
78,2200

Bülent Ersoy'dan suç duyurusu

Bülent Ersoy, ağır grip şikayetiyle hastaneye kaldırılmasının ardından “Diva aslında Hepatit B” şeklinde açıklama yapan şarkıcı Eylül Metin hakkında suç duyurusunda bulundu.

Haber Merkezi | 16.05.2018 - 06:39..
  1. Haberler
  2. Magazin

hh

Bülent Ersoy’un avukatı Serkan Toper tarafından Anadolu Cumhuriyet Savcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu’na verilen şikayet dilekçesinde şöyle denildi:

"ÖZEL HAYATININ İHLALİ SUÇU OLMUŞTUR"

“Bülent Ersoy’un, şüphelinin iddialarının aksine Hepatit B hastası olmadığı açıktır. Basın yoluyla kişinin özel hayatının ihlali suçu oluşmuştur. Eylül Metin’in, eylemine uyan sevk maddeleri uyarınca cezalandırılması amacıyla hakkında kamu davası açılmasını talep ederiz.”

Sanatçının şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Nebahat Çehre annesini son yolculuğuna uğurladı
Usta oyuncu Nebahat Çehre’nin annesi Fethiye Müzeyyen Nar, düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı.
7 Kıtanın Güzelleri Bodrum'da stres attı
Bodrum'da, 27'ncisi geçen pazar günü düzenlenen '7 Kıtanın Güzeli 2018' yarışmasına katılan 21 güzel, mavi tura katılıp, cennet koylarda dalış yapıp, ata binerek yorgunluk attı.
Özay Bakır Yaşar İpek'ten şikayetçi oldu
Seren Serengil'in eski sevgilisi Özay Bakır, Yaşar İpek'in kendisine tehdit içerikli mesajlar attığını söyleyerek savcılığa başvurdu.
Nebahat Çehre'nin acı kaybı
Usta oyuncu Nebahat Çehre, annesini kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

Türkiye'ye gelen turistler hayran kaldı

66
Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan sahurunu uçakta yapacak

168
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Londra’da sevgi seli

71
Başarılı bekçilere polis olma imkanı

Başarılı bekçilere polis olma imkanı

58
Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

Suudi Arabistan Filistin için Arap Birliği'ni toplayacak

62
Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

Merkel'den Erdoğan'ı ziyaret eden Mesut ve İlkay'a baskı

51
Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

Başörtülü olduğu için Fransa'da linç girişimi başlatıldı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM