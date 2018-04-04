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Bülent Ersoy’un doktorundan açıklama

Usta sanatçı Bülent Ersoy’un sağlık durumu hakkında doktorları basın açıklaması yaptı.

Haber Merkezi | 04.04.2018 - 07:00..
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Domuz gribi olduğu yönünde haberlerle gündeme gelen Bülent Ersoy'un sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.

Doç. Dr. Ahmet Nuray Turhan, Bülent Ersoy’un 4 gün önce hastaneye bulantı, baş dönmesi ve halsizlik şikayeti ile geldiğini söyledi. Dr. Turhan, "Yaptığımız testler sonucunda üriner enfeksiyon ( idrar yolları ihtahabı) tespit ettik ve tedavisine başladık. Bülent Hanım'ın genel durumunu gayet iyi durumda" ifadelerini kullandı.

"TEK BÖBREKLE İDARE EDİYOR"

Grip testleri yapıldığı ve herhangi bir grip ile ilgili bağlantısı bulunmadığı belirten Doç. Dr. Turhan domuz gribi söylentilerini yalanladı. Doç. Dr. Turhan, "Bütün problemi idrar yolu enfeksiyonudur. Bülent Haım'ın tek böbreği ile hayatını sürdürüyor. O böbrekte aynı zamanda taşta mevcut böbreği korumak için ciddi tedaviler yapmak gerekir. Çünkü altında yatan birde idrar yolu enfeksiyonu var. Bu nedenle hastaneye yatırdık ve tedavilerini tamamlamak üzereyiz" dedi.

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