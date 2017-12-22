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Bülent Ersoy'un sadece çantası 55 bin TL

Tarzıyla sürekli dikkat çeken Bülent Ersoy, yine farkını ortaya koydu.

Haber Merkezi | 22.12.2017 - 07:28..
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Diva Bülent Ersoy, önceki akşam Yeniköy’deki bir mekanda yakın dostlarıyla yemek yedi.

SARILAR İÇİNDE

Ersoy, sohbet eşliğinde geç saatlere kadar süren yemek sonrası çıkışta görüntülendi. Sarı palto ve aynı tonlardaki aksesuvarlarıyla gecenin karanlığında parlayan sanatçı, yine stilini konuşturdu.

Bülent Ersoy'un sadece çantası 55 bin TL

ÇANTASI 55 BİN TL

Bülent Ersoy, kıyafetini 10 bin lira değerindeki taşlarla süslü Dolce Gabbana gözlük ve 55 bin liralık Fendi çantayla tamamlamıştı.

Bülent Ersoy'un sarı kombini FOTO GALERİ

"BENİM FARKLI OLMAM LAZIM"

Ersoy, daha önce verdiği bir röportajda, "Benim diğer kadınlardan daha bakımlı daha farklı ve güzel olmam gerek. Yoksa sokaktakinden ne farkım kalır." demişti.

Bülent Ersoy'un sadece çantası 55 bin TL

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