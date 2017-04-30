Bülent Ortaçgil: Sokağa çıkmak çözüm olmaz

Ortaçgil, sokağa çıkmanın her zaman bir çözüm olmadığı görüşünü savunarak "Bunu yapacağımıza bir sonraki seçim için yüzde 49’u yükseltmeliyiz." şeklinde konuştu.

"Referandum sonuçlandı. Türkiye’nin bugünkü gündemine dair neler söylemek istersiniz?" sorusunu cevaplayan Ortaçgil şunları söyledi:

"Bir seçim yaptık. Seçim sonuçları güvenilir mi, bence değil. Ama sonuç olarak bir seçim yapıldı. İnsanlar hak arayabiliyorlarsa arasınlar, arayacaklardır da zaten. Şimdi işin iyimser tarafını görüyorum.

"ÇOK YAKIN BÖLÜNME VAR"

Çok yakın bölünme var. O bölünmede azınlıkta olmadığını hissediyorsun. O çok önemli bir güç. Bir cumhurbaşkanı seçimi yapıldığı zaman kimse garanti edemez o yüzde 51’in kazanacağını çünkü diğer tarafta yüzde 49 var.

Ama hâlâ yüzde 51’in kabul ediyor olması korkutucu bir şey. Daha doğrusu üzücü bir şey benim açımdan. Üzücü olan başka bir şey de referandum sayımından gelen resimlerde ve videolarda alenen suç işlendiği görülüyor.

"SOKAĞA ÇIKMAK ÇÖZÜM OLMAZ"

Buna bir cevap vermek lazım. Ama sokağa çıkmanın her zaman bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Bunu yapacağımıza bir sonraki seçim için yüzde 49’u yükseltmeliyiz. İnsanlar demek ki birbirleriyle uzlaşmayı öğrenecek. Uzlaşmıyorlar, konuşmayı bile beceremiyorlar. Becerecekler başka çaresi yok."