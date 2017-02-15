Bülent Osman'ın cenazesi bel hizasında taşındı

Anne tarafından Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamid'in, baba tarafından da Plevne Fatihi Gazi Osman Paşa'nın torunu olan Bülent Osman, Fatih Sultan Mehmet'in de türbesinin bulunduğu Fatih Cami haziresine defnedildi.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Fransa'nın Başkenti Paris'te 87 yaşında vefat eden Bülent Osman için Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

2. Abdülhamid'in torunu Bülent Osman'ın cenaze töreni



Cenazeye Harun Abdülkerim Osmanoğlu, Abdülhamid Kahyan Osmanoğlu ile birlikte 2.Abdulmahid'in 5. kuşak torunu Nilhan ve babası Orhan Osmanoğlu da katıldı.

Bülent Osman'ın cenaze namazını Ömer Tuğrul İnançer kıldırdı. Cenaze namazı başlarken ön safa gelen Bülent Osman'ın Fransız eşi uyarı üzerine arkaya geçti. Cenaze namazının kılınmasının ardından helallik alındı.







FATİH'E SAYGI GEREĞİ, OMUZDA TAŞINMADI

Cenazeyi kıldıran İnançer'in isteği üzerine cenaze omuza alınmadı. Bakanlar Kurulu'nun izniyle Fatih Sultan Mehmet'un türbesinin de bulunduğu Fatih Cami haziresine taşınan cenaze Fatih Sultan Mehmet'e saygı gereği bel hizasında taşındı.

Bülent Osman'ın cenazesi 1919 yılında vefat eden Cemile Sultan'ın oğlu Celalettin Bey ve 1953 yılında ölen Cemile Sultan'ın kızı Mehvibe hanımın mezarlarının yanına defnedildi.





TAZİYELERİ FRANSIZ EŞİ İLE TÜRKÇE BİLMEYEN OĞLU KABUL ETTİ

Aile adına taziyeleri Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman ve Fransız eşi Jeanine Osman kabul etti. Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, İBB Başkanı Kadir Topbaş, Gazeteciler Murat Bardakcı ve Muammer Elveren ile organizatör Erkan Özarman aileye taziyede bulunup, cenaze namazına katıldı.

"Size duygularımı Türkçe ifade edemediğim için üzgünüm" diyen Bülent Osman'ın oğlu Remy Cengiz Osman babasının cenazesine gösterilen ilgi nedeniyle resmi makamlara teşekkür etti.



