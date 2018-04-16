Bülent Şakrak: Fenerbahçe'den bile büyük karım

Bülent Şakrak eşi Ceyda Düvenci'nin doğum gününü kutladı. Aile arasında bir organizasyon yapan Şakrak, Ceyda Düvenci'nin kuzenini ve kendi kuzeni Erkan Kolçak Köstendil ile nişanlısı Cansu Tosun'u davet etti.

Birlikte çekildikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Şakrak eşine olan aşkını bir kez daha haykırdı.

"ALLAH'IN BANA HEDİYESİ"

Şakrak fotoğrafın altına; 'Gözünü sevdiğim, başımın tacı, Allah’ın bana hediyesi, çocuklarımın anası, kalbimin sultanı, Fenerbahçe’den bile büyük karım... Benim iyi günde, kötü günde kayıtsız şartsız 'EVET'im. Ayağın taşa değse içim sızlar. Bilesin..! Seni SEVİYORUM.!İYİ Kİ DOĞDUN' mesajını yazdı.