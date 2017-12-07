Bülent Şakrak: Senin yerinde olsaydım ikinci çocuğu yapmazdım

İnternet üzerinden yayın yapan bir kanalda 'Art Niyet' adıyla bir program sunan oyuncu Bülent Şakrak'ın konuğu eşi oyuncu Ceyda Düvenci oldu. Oyuncu Ceyda Düvenci keyifli sohbeti ve etkileyici sesi dışında Bülent Şakrak'la yaptığı hamilelik sohbetiyle de programa damga vurdu.

Oyuncu Ceyda Düvenci üçüncü evliliğini meslektaşı Bülent Şakrak ile Aralık 2015'te yapmış, 2 Temmuz'da da Amerika'da oğlu Okan Ali'yi doğurmuştu.

"ÖNCE DONDU KALDI SONRA GÜLDÜ"

Ceyda Düvenci programda ''Tedirgin bir hamilelik geçirdim. Sana çok çektirdim. Sen olmasaydın üstesinden gelemezdim'' diye konuştu. Bülent Şakrak şu karşılığı verdi: ''Madem burada açık konuşuyoruz; ben senin yerinde olsaydım, ikinci çocuğu yapmazdım!''

Bülent Şakrak'ın bu sözleri üzerine Ceyda Düvenci önce dondu kaldı, sonra kahkaha krizine girdi.