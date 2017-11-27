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Bülent Serttaş, Maria Sharapova ile fotoğraf paylaştı

Dünyaca ünlü tenisçi Maria Sharapova ile Türk tenisçi Çağla Büyükakçay maçına Bülent Serttaş damga vurdu.

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 13:35..
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TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi etkinliği kapsamında oynanan müsabakada dünyaca ünlü Rus tenisçi Maria Sharapova, milli sporcu Çağla Büyükakçay'ı 2-0 yendi. Çağla Büyükakçay-Maria Sharapova maçını izlemeye gidenler arasında ünlü isimler de vardı.

"ADI ÜSTÜNDE SHARAPOVA"

Türkücü Bülent Sertaş maçı izlemeye çocuklarıyla gitti. Bülent Serttaş Instagram'da hikaye bölümünde paylaştığı bu fotoğrafa ''Adı üstünde Sharapova'' notunu yazdı, sosyal medya yıkıldı.

Bülent Serttaş, Maria Sharapova ile fotoğraf paylaştı

Bülent Sertaş'ın maç arasında çekilen görüntüsü çok konuşuldu.

Bülent Serttaş, Maria Sharapova ile fotoğraf paylaştı

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