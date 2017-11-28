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Bülent Serttaş'tan Maria Sharapova yanıtı

Türkücü Bülent Serttaş, Maria Sharapova'ya hayran hayran bakarken çekilmiş fotoğrafları için konuştu

Haber Merkezi | 28.11.2017 - 10:18..
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Bülent Serttaş'tan Maria Sharapova yanıtı

Maria Sharapova ile Çağla Büyükakçay'ın karşı karşıya geldiği TEB BNP Paribas Tenisin Yıldızları Serisi maçına ünlü isimler büyük ilgi gösterdi.

TENİS TUTKUNU ÇIKTI

Maçı en ön sıradan büyük bir heyecanla takip eden Bülent Serttaş, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da çok konuşuldu. Tenis maçına gitmesi takipçileri tarafından yadırganan Bülent Serttaş, aslında bu sporun büyük bir tutkunu olduğunu söyledi.

"BAŞARILIYIM"

Bülent Serttaş şöyle konuştu: "Lisede masa tenisinde birinciliği olan, tenise aşık biriyim. Bunda ne gariplik var, anlamıyorum. Bazı insanların tuhaf yorumları beni şaşırttı. Benim hayatım böyle; tüm sosyal, kültürel ve sportif olayları yakından takip ederim. Benim kadar gezen tozan yoktur; tüm dünyadaki gelişmelerden haberdarımdır. Su içmem bile haber oluyorsa bunun sebebi ünlü olmam. Geçen gün haber oldu; Hong Kong'ta bile 'Aşk Bodrum'da Yaşanır' şarkım çalıyorsa, bu benim başarımdır."

Bülent Serttaş'tan Maria Sharapova yanıtı

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