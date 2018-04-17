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Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

Erken seçim önerisine "Hodri meydan" diyen CHP Sözcüsü Tezcan, Türk milletinin gereken cevabı sandıkta vereceğini ifade etti.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 11:34..
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Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında seçimlerin 26 Ağustos 2018'de yapılmasını istedi.

MHP Lideri'nin bu çağrısına CHP'den ilk yanıt geldi.

"BİZ HER ZAMAN HAZIRIZ"

Habertürk canlı yayınına bağlanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, partisinin erken seçime hazır olduğunu söyledi.

Tezcan, "Biz varız, Cumhurbaşkanlığı seçimi de milletvekilliği seçimi de erkene alınabilir. Türkiye’nin esaslı ve ciddi bir sorunları var. Hodri meydan diyoruz. Biz her zaman hazırız. Türk milleti gereken cevabı verecektir. Koalisyonun büyük ortağı AK Parti'nin ne diyeceğini merakla bekliyoruz." şeklinde konuştu.

Bülent Tezcan: CHP erken seçime hazır VİDEO

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