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Bülent Tezcan: CHP iktidar olacak

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında "CHP seçime girecek ve iktidar olacak" dedi.

DHA | 08.03.2018 - 16:43..
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Bülent Tezcan: CHP iktidar olacak

Konuşmasına kadın hakları için ele ele mücadele verilmesi gerektiğini belirterek Kadınlar Günü'nü kutlayan Tezcan, "Kurultay ile ilgili tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Tüzük çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. İki gün içerisinde inşallah tüzük değişikliğini de kurultayımız karara bağlayarak pazartesi gününden itibaren yeni bir sürece birlikte başlayacağız. Tüzük kurultayımız bir çalışma kurultayı bu nedenle sadece kurultay üyelerimiz katılacak seyircisi yapılacak basına kapalı. Genel  başkanımızın açılış konuşması sadece kamuoyu ile paylaşılacak. Eski tüzük tamamen silinip atılmıyor. Çok sayıda değişiklikten sonra bozulan tüzük bütünlüğü yeniden derli toplu mevzuat tekniğine uygun olarak yeniden yazıldı." diye konuştu.

Bülent Tezcan: CHP iktidar olacak VİDEO

"CHP İKTİDAR OLACAK"

CHP Milletvekili Haluk Pekşen'in "Mevcut şartlar devam edecekse seçimi boykot edelim" şeklindeki açıklamalarını değerlendirmesi istenen Tezcan, "Sayın Perkşen o açıklamasında da kendisinin kişisel görüşü olduğunu söylüyor. Kişisel görüşünü ifade etmesi mümkün olabilir. Ama parti görüşümüz belli CHP seçime girecek ve iktidar olacak. Seçimlere güçlü ve kararlı bir şekilde girip iktidar olmak gibi bir hedefimiz var." diye konuştu.

Bülent Tezcan: CHP iktidar olacak

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