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CHP'de her seçim sonrası kurultay gündeme geliyor

CHP sözcüsü Bülent Tezcan 90'lı yıllardan beri partinin içinde olduğunu ve hep kurultay yapılmasına rağmen bir şeyin değişmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 06.07.2018 - 11:17..
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CHP'de her seçim sonrası kurultay gündeme geliyor

CHP sözcüsü Bülent Tezcan NTV'de canlı yayına katılarak son günlerde CHP'de tartışılan Genel Başkanlık kriziyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Tezcan, Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun gitmesinin isteyenlerin kurultay taleplerine cevap verdi.

"KURULTAY FİİLEN MÜMKÜN DEĞİL"

Tezcan "Genel Başkanın gündeminde de Parti Meclisi'nin gündeminde de kurultay yok. Ortada tek bir seçenek var o da imza toplanması. Fiilen onu da mümkün görmüyorum ama kurultay delegesinin takdiridir" dedi.

CHP'de her seçim sonrası kurultay gündeme geliyor

"HER SEÇİM SONRASI KURULTAY GÜNDEME GELİYOR"

Tezcan sözlerine şöyle devam etti: "Seçimlere hazırlanma süreci olumsuz etkileneceği için biz de doğru bulmuyoruz. Ben partiye 1990 yılında kaydoldum. O günden bugüne kadar istisnasız her seçim sonrası kurultay tartışmaları yaşadık. SHP'de de CHP'de de. Bu çok uygun bir yöntem değil, bunu doğru bulmuyorum."

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