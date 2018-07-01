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Bülent Tezcan: Oylar çalındı demek mümkün değil

24 Haziran gecesi 3 kez kameraların karşısına çıkarak skandal açıklamalarda bulunan Bülent Tezcan artık yenilgiyi sindirmiş görünüyor.

Haber Merkezi | 01.07.2018 - 10:06..
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Bülent Tezcan: Oylar çalındı demek mümkün değil

Seçimlerin ikinci tura kaldığını iddia edip, oyların çalınabileceğini ima ederek CHP'lilere sandık başında kalma çağrısı yapan Bülent Tezcan, o geceye dair yaşananları anlattı.

CHP'Lİ SEÇMENİN PARANOYASI: OYLAR ÇALINIYOR

CHP'li seçmende bir paranoya haline gelen "Oylar çalındı" söylemlerine cevap veren Tezcan, o gece oy çalınmasının mümkün olamayacağını itiraf etti.

CHP SÖZCÜSÜ TEZCAN CEVAP VERDİ

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Bülent Tezcan, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tezcan o gece için, "Açıklamalarımızda, kendi verilerimizi açık yüreklilikle paylaştık" derken, sandıklarda hile iddialarına ilişkin ise, "Önceki seçimlere göre oy çalındığı iddiaları da az" diye belirtti.

"SONUÇ İSTEDİKLERİ GİBİ ÇIKMIŞ OLABİLİR AMA OYLAR ÇALINMADI"

Tezcan, "‘Oy çalındı' demek pek mümkün değil. Sonuç istedikleri gibi çıkmamış olabilir ama 'oylar çalındı'dan, 'oylar çalınmadı' dönemine ulaşılmasında partililer kadar gönüllülerin de büyük çabaları olduğunu ve oylarımıza sahip çıkarak kutlanmayı hak ettiklerini de ekleyelim" diye ifade etti.

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