Bülent Turan Kalkım Acil Polikliniği'nin açılışını yaptı

AK Parti Sağlık alanında yatığı atılımları Türkiye geneline yayıyor. Özellikle bölgesel alanlarda önemli hizmetler sunan hükümet her gün bir yeniliği, her gün bir hizmeti hayata geçiriyor.

Çanakkale'nin Yenice ilçesine bağlı Kalkım bölgesinde AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın katkılarıyla acil polikliniği kazandırıldı.

SÖZ YERİNİ BULDU

Daha önceki ziyaretlerinde Yenice’de yapılan diyaliz merkezi ve Kalkım’da hizmete poliklinik yapılmasını sağlayan Turan bu sefer de Yenice'ye daha önceden söz verdiği acil polikliniğin açılışını gerçekleştirdi.





Sağlık Bakanlığı ile AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın çabalarıyla yapılan acil polikliniğin açılış töreni yapıldı. Törene Turan da katılırken vatandaşlar ve yetkililerin de iştirak ettiği açılışta hastane vatandaşların kullanımına açıldı.