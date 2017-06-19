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Bülent Turan: OHAL'in süresi 19 Temmuz'da doluyor

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, düzenlediği basın toplantısında OHAL ile ilgili konuştu.

19.06.2017 - 15:53
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TBMM Genel Kurulu çalışmalarına dün geceden itibaren darbe girişimi nedeniyle özel gündemle toplanacağı 15 Temmuz'a kadar ara verildi.

Meclis'in 15 Temmuz'da toplanmasının ardından iç tüzük, OHAL gibi konuları ele almak üzere yaz tatili yapmayarak bir süre daha çalışabileceği belirtiliyordu. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"19 TEMMUZ'DA OHAL'İN SÜRESİ SONA ERİYOR"

"19 Temmuz'da OHAL'in süresi sona eriyor. Hükümetten bu sürenin uzatımına ilişkin bir talep gelirse 15 Temmuz'da zaten Meclis'i açacağız, arzu edilirse 15'inden sonra da çalışabiliriz. Çalışma takvimini 17'si olarak belirledik ama bu süre uzayabilir. Ardından arayı Eylül'e kadar tekrar veririz."

OHAL, en son 19 Nisan'da üçüncü kez üç aylığına uzatılmıştı. AKP'nin takvim planlamalarına göre 15 Temmuz'da şu anda netleşmeyen bir süre daha çalışacak olan Meclis ardından tekrar tatile girerek Eylül'de yeniden açılacak.

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