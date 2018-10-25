Bulgar ATM çetesi çökertildi

Bursa Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Uluyol, Setbaşı ve Osmangazi metro istasyonu yakınındaki bir ATM olmak üzere toplam 3 ATM’ye kart kopyalama aparatı yerleştiren Bulgaristan uyruklu şahıs yakalandı.

BULGARİSTAN KARTI ELE VERDİ

Banka kartlarındaki numaralardan yola çıkan siber polisi 5 kişiyi Eskişehir’de gözaltına aldı. Banka ATM’lerine kart kopyalama aparatı yerleştirdikleri sırada bir şahsın cüzdanındaki Bulgaristan kartını fark eden polis ekipleri, karttaki numaralardan yola çıkarak şahıslara ulaştı.

6 AYLIK TEKNİK TAKİPTEN SONRA 5 KİŞİ YAKALANDI

Bursa’daki otelleri tek tek araştıran siber polis, kartın bir Bulgaristan vatandaşına ait olduğunu ve bu şahsın 4 arkadaşıyla birlikte kaldığını öğrendi. Şahısları bulan ekipler, 5 kişinin güvenlik kameralarına yakalanan şahıslar olduğunu tespit etti. Şahısların Bursa dışında Eskişehir, Kocaeli, Sakarya ve Çorum’a gittiğini tespit eden ekipler 6 aylık bir takibin ardından Nikolay Valentinov Georgiev, İvan Dimov İvanov, İvan Slavov Slavov, Miroslav Atanasov Georgiev ile Krastyu Valentinov Krastev isimli 5 şahsı Eskişehir’de yapılan operasyonla gözaltına aldı.

ÇOK ÇEŞİTLİ DÜZENEK ELE GEÇTİ

Şahısların üzerinde yapılan aramalarda, çok sayıda kart kopyalama aparatı, kartları kopyaladıkları beyaz banka kartları, çok sayıda ATM’lere yerleştirilen dijital kamera ve dijital aparat ele geçirildi. Şahıslar adliyeye sevk edildi.