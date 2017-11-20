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Bulgar lider: Avrupa'nın en iyi ordusu Türkiye'de

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği'nin Türkiye politikasını eleştirerek, Türkiye'ye destek verdi.

20.11.2017 - 22:03
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Başkent Sofya'da Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi'nde konuşan Borisov, AB-Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.

"TÜRKİYE MUAZZAM BİR DEVLETTİR"

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük komşusudur. Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte reel savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlettir." dedi.

AVRUPA'DA ERDOĞAN SÖZ KONUSU OLUNCA...

Borisov, Türkiye'nin Norveç'teki NATO tatbikatında bulunan 40 askerini geri çekmesine ilişkin, "Komşumuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan'ın Norveç'teki 40 askerini geri çekerek verdiği mesaj, benim de Avrupa Konseyi toplantılarında uzun zamandır vermiş olduğum ve görmeleri gereken bir mesajdır. Çünkü ortada olayları yorumlama çelişkisi söz konusu. Çünkü Avrupalı liderler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olunca onları (Türkiye’yi) tamamen reddediyor. Böylece tarafların arasında bir yakınlaşma yolu kalmıyor." diye konuştu.

Bulgar lider: Avrupa'nın en iyi ordusu Türkiye'de

"TÜRKİYE İLE DİYALOG SÜRECİNE SAHİP ÇIKALIM"

Kendisinin, bu meseleyi Avrupa Konseyinin toplantılarında gündeme getirdiğini belirten Borisov, "Hele son konseyde onlar, Türkiye'yle her türlü görüşmelerin kesilmesini istemişti. Oysa Türkiye Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip. Türkiye hem NATO hem Avrupa’da stratejik ortak olmalı. Burada ülkenin AB üyeliği söz konusu değil. Ancak biz Türkiye ile diyalog ve anlaşmaların sürecine sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN DÜŞMANLIĞINDAN NE KAZANIYORSUNUZ"

Konuşmasında AB'nin Türkiye ile ilgili tavrına değinen Borisov, "Bugün Erdoğan'a karşı konuşman kolay. Peki, bundan ne kazanıyorsun? Erdoğan'ın iradesi sayesinde 3 milyon kişi (sığınmacı) Türkiye'de duruyor. Bunlar Almanya'ya ulaşana kadar Bulgaristan ve Yunanistan ne olacak?" ifadelerini kullandı.

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