taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Ülkelerindeki milli bayram dolayısıyla tatile giren Bulgarların Edirne'deki otelleri tamamen doldurduğu bilgisi geldi.

Haber Merkezi | 23.09.2018 - 12:42..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Komşu ülke Bulgaristan'ın 22 Eylül tarihinde kutladığı 'Bağımsızlık Günü' ulusal bayramında, Edirne'de otel rezervasyonları kapandı. Bulgar vatandaşlar, döviz kurundaki artış ve levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle 3 günlük resmi tatillerini sınır şehri Edirne'de geçiriyor.

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

LEVA TÜRK LİRASI KARŞISINDA DEĞER KAZANDI

Yüzlerce otobüs ve özel araçları ile adeta şehre akın eden Bulgarlar, hem güzel havanın tadını çıkarıyor hem de alışveriş çılgınlığı yaşıyor. Bulgarlar, levanın Türk Lirası karşısındaki değeri nedeniyle, hemen hemen her şeyden kolilerce alıyor.

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

ESNAF BAŞINI KALDIRAMIYOR

Edirne’nin Bostanpazar mevkiinde, ağırlıklı olarak temizlik ve çeşitli gıda ürünlerinin toptan satışının yapıldığı cadde de, Bulgar turistlerin akınına uğradı. Temizlik ürünlerinden gıdaya birçok ürünü koli koli alan Bulgarlar, 3 günlük ulusal bayramlarını Edirne’ye gelerek fırsata çevirdi.

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Edirneli esnaflar da bu yoğunluğun sebebini, "Hem yakın hem ucuz. Edirne onlar için fırsat şehri" olarak adlandırıyor. Kentteki Bulgar ziyaretçi yoğunluğunun Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Bulgar turistler Edirne'ye aktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

Sahte bel fıtığı doktoru yakalandı

27
Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

Rize'de cadde üzerindeki 2 asırlık ağacı kestiler

54
Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

Başkan Erdoğan, MHP'nin af teklifini değerlendirdi

223
Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

Aleyna Tilki, Emrah Karaduman'ın aracına çarptı

48
Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

Yurt genelinde sıcaklıklar düşecek

7
Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

Polisle sivil vatandaşın ucuz perde kavgasında kan aktı

86
DEAŞ’ın celladı tedavi gördüğü hastanede yakalandı

DEAŞ’ın celladı tedavi gördüğü hastanede yakalandı

31
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM