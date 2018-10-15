Bulgar turistler sınırda halay çekti

Türkiye'de döviz kurlarının yükselmesi nedeniyle Bulgar parası Leva'nın da değer kazanmasıyla birlikte Bulgarlar, alışveriş için Edirne'ye akın etmeye devam ediyor.

Kıyafetten, temizlik malzemesine kadar alışveriş yapan Bulgar turistler, özellikle hafta sonları araçları ve turlarla dönüşleri, sınır kapılarında yoğunluk oluşturmalarına neden oluyor.

SİSTEM ARIZALANDI

Edirne'de alışveriş yapıp dönüşe geçen Bulgar turistler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda çıkış yapmak için bekledikleri sırada sınır kapısında bilgisayarlarda sistem arızası meydana geldi.

HALAY ÇEKEREK BEKLEDİLER

Bu nedenle sınır kapısında bir süreliğini araç kuyrukları oluştu. Bulgar turistler, bir süre bekledikten sonra araçlarından çalınan müzik eşliğinde halay çektiler. Sistemin normale dönmesiyle araçlarına binen Bulgar turistler, ülkelerine dönüş yaptı.

(NOT: 1 Bulgar levası - 3.46 TL)



