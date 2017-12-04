taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.217
USD
3,9207
EURO
4,6513
ALTIN
160,58
PETR
63,3300

‘Bulgaristan baraj kapaklarını açtı’ iddiası

Bulgaristan’ın Arda ve Tunca nehirleri üzerinde bulunan bazı baraj kapaklarını açarak su bıraktığı ifade edildi.

İHA | 04.12.2017 - 13:20..
  1. Haberler
  2. Gündem

21

Bulgaristan’ın bu kararından sonra Edirne’den geçen Arda ve Tunca nehirlerinden 4-5 Aralık tarihlerinde oldukça fazla su akacağı kaydedildi.

ÖNLEM ALINDI

Batı Trakya’nın Evros ilinin sel felaketiyle karşı karşıya olduğu öğrenilirken Bulgar yetkili makamların Kırcaali barajını açma kararı sonrası Evros (Meriç) nehrinden yüklü miktarda su akması bekleniyor. Bu bağlamda Evros Sivil Koruma Dairesi, teyakkuza geçerken bir dizi önlem alındığını da duyurdu.

HAYVAN BESİCİLERİ UYARILDI

Yetkililer, nehirlerin yakınında ağıl veya ahırları bulunan hayvan besicilerini de olası sel felaketine karşı uyarıyor. Edirne DSİ 11. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgiye göre, Meriç Nehri'nin Kirişhane bölgesindeki debinin 436 metreküp saniye, Tunca Değirmenyeni bölgesinde 19 metreküp saniye, Arda Ivoylovgrad ise 187 metreküp saniye olduğu öğrenildi.

İlginizi Çekebilir
Kediye işkence yapan asker: Pişmanım
4 gün önce nişanlısından ayrıldığını ifade eden T.H., hayvanlarını sevdiğini yaptığından pişmanlık duyduğunu söyledi.
HDP'li 19 vekile fezleke
Meclis'te terör örgütü sloganları atan 19 HDP'li vekilin dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke hazırlandı.
ByLock kullanan 2 eski öğretmene hapis cezası
FETÖ'ye yönelik davada yargılanan eski öğretmen çift, 6 yıl 10 ay 22'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.
Yerli jet uçağı HÜRJET'in yeni fotoğrafları çıktı
Yerli jet uçağı HÜRJET'in ilk tasarımı değişti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

Ebru Gündeş boşanma kararı aldı

102
Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

Reza Zarrab'ın ailesi İran'a döndü

123
Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

Devlet Bahçeli: Her şeyin zamanı var

106
Muslera soyunma odasında ağladı

Muslera soyunma odasında ağladı

74
15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

15 Temmuz'un faturasını FETÖ'cüler ödeyecek

110
Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

Celal Şengör: Osmanlı'nın yerlerini Portekiz'e bıraktılar

312
Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

Galatasaray'da Fatih Terim dönemine doğru

110
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM