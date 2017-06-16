Bulgaristan Başbakanı Borisov dizinden ameliyat oldu

Başkent Sofya'daki özel hastanede ameliyatı gerçekleştiren Doktor Antoni Georgiev, yaptığı açıklamada, travmatoloji kliniğinde tedavisi süren Başbakan Borisov'un sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Bugün "e-devlet" konulu toplantıya katılan Borisov, Sofya'daki metro inşaatının şantiyesini ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi almıştı.

Karatede siyah kuşak sahibi Borisov, fırsat buldukça üyesi olduğu "Bistrişki Tigri" adlı yarı profesyonel futbol takımında top koşturuyor. Üçüncü kez başbakanlık yapan Borisov, daha önce de futbol maçında sakatlanarak benzer ameliyat geçirmişti.