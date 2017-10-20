Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye açık destek

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'ne katılan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Türkiye ile müzakelerin kesilmesini isteyen ülkelere cevap niteliğinde açıklamalar yaptı.

AB KAYBEDER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden Borisov, müzakelerin kesilmesi durumunda Avrupa Birliği'nin zarar göreceğini söyledi.

TÜRKİYE ANLAŞMAYA UYDU, AB SÖZÜNDE DURMADI

AB ile Türkiye arasında yapılan anlaşmaya da dikkat çeken Bulgaristan Başbakanı, Türkiye'nin anlaşmaya uyduğunu Avrupa Birliği ülkelerinin şartları yerine getirmediğini ifade etti.

"BÖYLE BİR ŞEYE KARAR VERİLMESİ DURUMUNDA..."

Müzakerelerin durdurulması tartışmasına da değinen Boyko Borisov, "Böyle bir şeye karar verilmesi durumunda, Bulgaristan ve AB'nin savunma konseptinin tamamı çöker." dedi.