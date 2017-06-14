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Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü

Boyko Borisov; göç dalgasını Türkiye'nin önlediğini, aksi takdirde Avrupa'nın silinip gideceğini söyledi.

14.06.2017 - 10:52
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Türkiye'ye gelen Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Borisov, Başbakan Yıldırım ile yaptığı görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında itiraf gibi açıklamalarda bulundu.

"ANLAŞMANIN DEVAM ETMESİNİ İSTİYORUZ"

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında yapılan anlaşmanın önemine dikkat çeken Bulgaristan Başbakanı, "Birkaç yıl önce büyük göç dalgası Türkiye tarafından tutulmamış olsaydı, bütün Avrupa’yı silip süpürebilirdi. Ve o zaman yapılan en akıllıca şey Türkiye ile AB arasındaki anlaşmaydı ve biz de bu anlaşmanın devam etmesini istiyoruz.

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü

"ÇÜNKÜ HİÇBİR SINIR..."

Çünkü hiçbir sınır 3-4 milyon mülteciyle baş edemez." şeklinde konuştu.

AB ÜLKELERİNE TÜRKİYE UYARISI

Borisov, açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: "AB ülkelerindeki meslektaşlarımın da Türkiye ile ilişkilerini normalleştirmelerini bekliyorum. Çünkü AB ekonomisi ile Türkiye ekonomisi birbirine çok sıkı şekilde bağlı. Dolayısıyla bu konuda herhangi bir sorun yaşanmaması gerekiyor."

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü

Bulgaristan Başbakanı Borisov'dan Türkiye'ye övgü

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