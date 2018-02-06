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Bulgaristan Batı Balkanlar Stratejisi'ne destek verdi

Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını yapan Bulgaristan, AB Komisyonu’nun Batı Balkan ülkelerinin üyelik stratejisine ilişkin açıkladığı perspektifi olumlu karşıladı.

AA | 06.02.2018 - 23:15..
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Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Balkanlar bölgesinin AB’ye katılımının stratejik bir hedef olarak belirlenmesini takdirle karşıladıklarını ifade etti.

Bulgaristan Batı Balkanlar Stratejisi'ne destek verdi

"TÜM BÖLGENİN AB'YE KATILIMINA İVME KAZANDIRACAK"

Bölge ülkeleriyle iş birliğinin yoğunlaştırılmasını öngören stratejinin önemine vurgu yapan Radev, yasaların üstünlüğü, sosyo-ekonomik gelişim, güvenlik ve göç alanındaki çalışmaların yanı sıra iyi komşuluk ilişkilerine ağırlık verilen stratejinin, AB’nin gündemine yeni bir öncelik katacağını, tüm bölgenin birleşik Avrupa ailesine katılımına ivme sağlayacağını kaydetti.

Bulgaristan Batı Balkanlar Stratejisi'ne destek verdi

BORİSOV MAYIS AYINI İŞARET ETTİ

Başbakan Boyko Borisov da yazılı açıklamasında, AB’nin, onayladığı strateji ile Batı Balkanlar’a ait 6 ülkeye net bir mesaj verdiğini, hazır olanlara da 2025 yılında AB üyeliğine geçebilme umudu aşıladığını belirtti. Borisov, “Mayıs ayında Sofya’da yapacağımız AB-Batı Balkanlar zirvesinde doğru yönde ilerleme hedeflerimizi görüşeceğiz.” ifadesini kullandı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada da AB Konseyi dönem başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın Batı Balkanlar ile ilgili düşüncelerinin AB Komisyonu'nun gündemine girmesinden mutluluk duyulduğu bildirildi.

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