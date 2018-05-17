taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.158
USD
4,4171
EURO
5,2224
ALTIN
183,37
PETR
79,3200

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan ayı dolayısıyla başkent Sofya'da iftar verdi.

AA | 17.05.2018 - 00:35..
  1. Haberler
  2. Dünya

İftarın onursal konuğu Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic oldu. İftara, ülkedeki dini liderlerin yanı sıra diplomatlar ve bilim-kültür çevreleri temsilcileri katıldı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

"DUALARIMIZDA BARIŞ İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Radev, yaptığı konuşmada, Bulgaristan Cumhurbaşkanlığının yıllardır süren bir gelenekle ramazanda iftar verdiğini söyledi.

Sofya ve Saraybosna'da farklı dinlerin ibadet yerlerinin, müze ve kültürel anıtlarının huzur içinde beraberliğini sürdürdüğünü anlatan Radev, "Balkanlar'da dinlerimiz farklı olabilir ancak değerlerimiz ortak ve biz barış içinde yaşayabiliriz. İbadet yerlerimiz herkese açık olduğu gibi kalplerimiz de herkese açıktır. Dualarımızda sadece barış istiyoruz." diye konuştu.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

BAŞMÜFTÜ: "BİZDEN HOŞGÖRÜ DERSİ ALABİLİRLER"

Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci de ülkedeki tüm dini liderleri bir arada görmekten mutluluk duyduğunu ifade etti.

İftar sofrası etrafında toplanan insanların Bulgaristan'daki köklü hoşgörü anlayışının örneğini oluşturduğuna işaret eden Haci, "Bizi gören herkes, bizden hoşgörü dersi alabilir. Bu ramazanın da birleştirici olacağına inanıyorum. Bizim için ramazan, güç, bereket ve hoşgörü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
ABD'den Hizbullah'ın 4 yetkilisine yaptırım
Hizbullah'ın ekipleri üzerindeki yaptırımlarını arttıran ABD Hazine Bakanlığı, 4 Hizbullah yetkilisini ise ilk defa yaptırım listesine aldı.
Trump'tan Kuzey Kore yorumu
ABD Başkanı Trump, 12 Haziran'da Kuzey Kore lideri Kim ile yapılması planlanan görüşmenin iptal edilip edilmeyeceğine değindi
Katar'dan Filistin için 50 milyon dolar
Katar, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na 50 milyon dolar bağışta bulundu.
Sırbistan'da uçak kazası: 2 ölü
Başkent Belgrad'daki Zemun Polje Sportif Havaalanı yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

Muharrem İnce: Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek

273
Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı iftar yemeği verdi

6
Başbakan Yıldırım ilk iftarı Mamaklı bir aileyle yaptı

Başbakan Yıldırım ilk iftarı Mamaklı bir aileyle yaptı

6
Hırsızlar rezidansta alem yaparken yakalandı

Hırsızlar rezidansta alem yaparken yakalandı

2
ABD'den Hizbullah'ın 4 yetkilisine yaptırım

ABD'den Hizbullah'ın 4 yetkilisine yaptırım

4
Gazi babasının 100 yıllık protez ayağını saklıyor

Gazi babasının 100 yıllık protez ayağını saklıyor

2
Ramazan'da migrenle başa çıkma yolları

Ramazan'da migrenle başa çıkma yolları

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM