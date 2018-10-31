Bulgaristan göçmenlerinin eğitimde vatandaşlık kolaylığı

Cumhurbaşkanı Turgut Özal döneminde Türkiye'ye gelen Bulgaristan göçmenlerinin çifte vatandaşlık başvurularında son yıllarda ciddi artış yaşanıyor.

Çifte vatandaşlık hakkı eğitimde fırsat eşitsizliğini de beraberinde getiriyor. Üniversite sınavına girecek öğrenciler, özellikle ailelerinin yönlendirmesiyle Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) için çifte vatandaşlık başvurusunda bulunuyor.

ÇİFTE VATANDAŞLIKTA EĞİTİM KOLAYLIĞI

Yaşananların eğitimde fırsat eşitsizliğine neden olduğunu belirten Safiye Aygören, "Kızım yaklaşık iki yıldır gecesini gündüzüne katarak ders çalıştı. Yakın bir arkadaşı Bulgaristan göçmeniydi. Sınava kısa bir süre kala, nüfus müdürlüğünden çifte vatandaşlığa geçme başvurusunda bulundular. Talepleri haliyle kabul edildi. Benim kızımla yıllarca aynı okulda okuyan arkadaşı, bu çifte standart sayesinde daha kolay şekilde üniversiteye girme şansı yakaladı. Bu iş bu kadar kolay olmamalı. Yetkililerin bu sisteme bir çare bulmasını istiyorum" şeklinde konuştu.





1 YILDA 500 KİŞİ BAŞVURDU

Başakşehir, Kağıthane, Bağcılar, Hadımköy gibi ilçelerde çifte vatandaşlık için adeta kuyruk var. Sadece İstanbul'da 1 yıl içinde 500'den fazla öğrenci Bulgaristan vatandaşlığına geçerek YÖS'e girme hakkı elde etti.

AİLELELERİ YÖNLENDİRİYOR

İstanbul İl Nüfus Müdürlüğü kaynaklarına göre, 18 yaşına gelen öğrenciler, bizzat ailelerinin yönlendirmesiyle çifte vatandaşlık hakkına başvuruyor. Bulgaristan göçmeni aileler söz konusu başvuruyu Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) için yaptıklarını da gizlemiyor.





"ORTADA BİR DENGESİZLİK VAR"

Nişantaşı Üniversitesi Rehberlik ve Kariyer Planlama Daire Başkanı Nazik Kösegil, Bulgaristan’dan iki üç soy önce mübadele ile gelenlerin çifte vatandaşlık hakkı elde ettiğini belirterek, "Bu öğrenciler Türk eğitim sisteminde yıllarca eğitim gördükten sonra YÖS’e giriyor. YÖS zor bir sınav değil, dolayısıyla başarısız olma ihtimalleri yok, burada bir dengesizlik oluşuyor" bilgisini aktardı.

