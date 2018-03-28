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Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü

Bulgaristan'da nehirlerin debilerindeki artış nedeniyle baraj kapakları açıldı. Tuna ve Meriç nehirlerinin Edirne kıyılarında taşkın riski başladı.

İHA | 28.03.2018 - 12:11..
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Türkiye’nin sınır komşusu Bulgaristan’ın, şiddetli yağışlar ve kar sularının erimesiyle birlikte doluluk oranı artan barajlarının kapaklarını açması nedeniyle Tunca ve Meriç Nehirleri’nde taşkın riski yaşanıyor. Edirne’de Tunca Köprüsü yaya ve araç trafiğine kapatılırken nehir kenarında bulunan bazı tesisler sular altında kaldı.

Bulgaristan ve Edirne’de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle Tunca Nehri’nin debisindeki artış 10 gündür sürüyor. Bulgar yetkililerin, Meriç ve Tunca nehirlerinin geçtiği noktalarda bulunan barajların kapaklarını açmasının ardından Tunca Nehri’nde debi 24 saatte 100 metreküp artış göstererek sabah saat 10.00 itibariyle 307 metreküp/saniye seviyelere ulaştı. Meriç Nehri ise sabah saat 10.00 itibariyle bin 456 metreküp/saniyelere ulaşarak turuncu alarm seviyesine ulaştı.

Bulgaristan kapakları açtı, kabus geri döndü

KARAAĞAÇ’A ULAŞIM ALTERNATİF KÖPRÜDEN SAĞLANIYOR

Edirne merkez ile Karaağaç Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan tarihi Tunca Köprüsü’nün girişleri, nehir debisinin yükselmesinin ardından sular altında kaldı. Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Trafik Zabıta ekipleri tarafından taş köprülerin giriş ve çıkışları dubalarla kapatıldı. Karaağaç Mahallesi’ne kara ulaşımı, geçtiğimiz yıl açılışı yapılan Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü üzerinden sağlanıyor.

NEHİR KENARINDAKİ TESİSLER SULAR ALTINDA

2015 yılında yaşanan taşkın sonrası Edirne, 3 yıl aradan sonra yeniden taşkın riskiyle karşı karşıya kaldı. Bulgaristan’ın baraj kapaklarını açmasıyla birlikte 24 saatte olağan alarm durumunu artıran Tunca ve Meriç Nehirleri, yatağından taşarak, bölgeye yayılmaya devam ediyor. Edirne Belediyesine ait protokol evi ve bölgede bulunan özel tesisler de su altında kaldı.

"UYARILARIMIZI DİKKATE ALIN"

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, İHA’ya yaptığı açıklamada, hem Edirne Belediyesinin hem de Edirne Valiliğinin sel ve taşkın durumu nedeniyle yaptığı duyuru ve uyarıların dikkate alınmasını istediklerini söyledi.
Karaağaç Mahallesi Muhtarı Agah Korkan da beklentilerinin nehirlerde artışın Perşembe günü sonrası azalması olduğu yönünde olduğunu belirterek, Karaağaç Mahallesi’nde yaşayan vatandaşların alternatif köprü ile şehir merkezine geldiklerini belirtti.

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