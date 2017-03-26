Bulgaristan seçimleri sandık çıkış anketi

Bulgaristan genel seçimlerini, ilk sandık çıkışı anketlerine göre, eski Başbakan Boyko Borisov'un liderliğindeki merkez sağ Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisi önde tamamladı.

Bulgaristanlılar bugün yolsuzluk, sosyal adaletsizlik, ırkçı söylemler ve yabancı düşmanlığının yanı sıra Türkiye'den gelmek isteyen çifte vatandaşların engellenmesi tartışmalarının gölgesinde seçime gitti.

Yerel saatle 07.00'de başlayan oy verme işlemi 20.00'de sona erdi. 21'i bağımsız 13 siyasi parti ve 9 ittifakın 240 sandalye için yarıştığı seçime katılım oranının yüzde 50'yi aşması bekleniyor.

Kesinlik ifade etmeyen ilk sandık çıkış anketleri, oy verme işlemi bittikten hemen sonra yayımlandı. Araştırma şirketi Gallup International'ın verilerine göre, eski Başbakan Borisov'un liderliğindeki GERB, oyların yüzde 33'ünü aldı. Ilımlı bir milliyetçilik sergileyen GERB, Avrupa Birliği ile de ilişkilerini ön planda tutuyor. Borisov ayrıca komşu Türkiye ile dengeli ilişkilerin olması gerektiğini savunuyor.

SOSYALİSTLERİN OY ORANI YÜZDE 28

GERB'i yüzde 28'lik oy oranı ile eski Komünist Partisinin devamı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi izliyor. Milliyetçilik çizgisinde siyaset yürüten parti, aynı zamanda Rusya yanlısı politikalarıyla dikkati çekiyor. Sosyalistlerin başlıca ortağı olarak ırkçı ve aşırı milliyetçilerin oluşturduğu Birleşik Vatanseverler Koalisyonu gösteriliyor.

Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ise yaklaşık yüzde 8 oranında oy alarak ülkenin yönetiminde kilit rol oynamayı hedefliyor. Başta Türkiye aleyhtarlığı ile bilinen koalisyon, ayrıca İslam karşıtlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığı söylemleriyle dikkati çekiyor.

HÖH, TÜRK OYLARI ÜZERİNDEKİ TEKELİNİ KAYBETTİ

Sandık çıkış anketine göre, Bulgaristan'da üyelerinin çoğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 8 oranında oy aldı.

Geçen parlamentoda üçüncü büyük siyasi güç olan HÖH’ün bu seçimde oy oranını düşürdüğü görülüyor. Aralarında ırkçı ATAKA Partisinin eski milletvekillerine listelerinde yer vermesi nedeniyle eleştirilen HÖH, Bulgaristan'daki birçok Türk ve Müslümanın tepkisini çekmişti.

HÖH kaybettiği güçle, Bulgaristan'daki 27 yıllık Türklerin oyları üzerindeki tekelini de kaybetmiş oldu.

Oligarşi temsilcisi iş adamı Veselin Mareşki'nin başını çektiği Volya (İrade) Partisi, yüzde 4 barajını geçen beşinci siyasi güç oldu.

İlaç ve akaryakıt sektöründe faaliyet gösteren Volya Partisinin GERB ile örtüşen çizgisi olduğu biliniyor.

Sağ güçleri birleştiren Reformcu Blok (RB) ise yüzde 4 barajını zorlayan altıncı parti olarak gösteriliyor.

Bulgaristan'da Nisan 2016'da kurulan ve Türkler ile Müslümanların oylarına talip olan Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST) Partisinin, Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHB) ile kurduğu DOST Birliği ise yüzde 2,8 oranında oya sahip.

DOST Partisi kurulduktan sonra ilk kez seçimlerde yarıştı. Ancak parti seçim kampanyası süresince birçok engellemeyle karşılaştı.

Merkez Seçim Komisyonunun, yurt dışında oy kullanımıyla ilgili getirdiği ve kimseden yardım almadan Bulgarca olarak beyanname doldurulması zorunluluğuna DOST Partisi tepki göstermişti. DOST Partisi lideri Mestan, bu uygulamayla yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının demokratik haklarının sınırlandırıldığını, Bulgaristan anayasasına göre tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduklarına dikkati çekmişti.

Merkez Seçim Komisyonu, resmi seçim sonuçlarını üç gün içinde açıklayacak.

Merkez Seçim Komisyonun sonuçları resmi olarak açıklamasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. Cumhurbaşkanı, parlamentoda temsil edilen siyasi güçlerle istişarelerde bulunacak.

Seçim yasasına göre, cumhurbaşkanı ilk önce en çok oy alan siyasi güce hükümet kurma görevi veriyor. Bu ilk girişimin başarısız olması durumunda, cumhurbaşkanı ikinci siyasi büyük güce, onun da başarısız olması halinde, kendi tercihine göre üçünü parti veya bir koalisyonu hükümeti kurmakla görevlendiriyor.

Kurulacak hükümetin yeni parlamentodan güvenoyu alabilmesi için 240 milletvekilinin en az 121'inin desteğini alması gerekiyor.

Siyasi liderlerin ilk resmi sonuçların açıklanması sonrasında değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.